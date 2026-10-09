Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.70 Prozent stärker bei 30’008.73 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333.874 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.864 Prozent auf 29’761.69 Punkte an der Kurstafel, nach 29’506.83 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 30’070.13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’744.36 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1.45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’078.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31’837.35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’921.06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.13 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 13.08 Prozent auf 49.80 EUR), thyssenkrupp (+ 6.04 Prozent auf 13.62 EUR), Nemetschek SE (+ 5.21 Prozent auf 67.60 EUR), RATIONAL (+ 4.76 Prozent auf 583.50 EUR) und CTS Eventim (+ 3.44 Prozent auf 58.70 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil K+S (-1.60 Prozent auf 14.75 EUR), United Internet (-1.29 Prozent auf 23.00 EUR), freenet (-0.80 Prozent auf 22.20 EUR), AUMOVIO (-0.58 Prozent auf 34.05 EUR) und Schaeffler (-0.50 Prozent auf 5.98 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’158’676 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 36.886 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch