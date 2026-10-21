Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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21.10.2026 15:58:13
Handel in Frankfurt: MDAX fester
Mit dem MDAX geht es aufwärts.
Am Mittwoch steigt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.97 Prozent auf 30’686.34 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 340.514 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.025 Prozent auf 30’399.33 Punkte an der Kurstafel, nach 30’391.65 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30’239.19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’720.29 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0.480 Prozent zu. Der MDAX lag vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 31’241.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’812.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30’140.61 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0.947 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 9.68 Prozent auf 39.42 EUR), Aroundtown SA (+ 6.81 Prozent auf 1.44 EUR), CTS Eventim (+ 5.27 Prozent auf 64.95 EUR), LEG Immobilien (+ 4.45 Prozent auf 48.36 EUR) und TAG Immobilien (+ 3.43 Prozent auf 11.17 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-1.71 Prozent auf 63.40 EUR), Sartorius vz (-1.47 Prozent auf 260.80 EUR), AUTO1 (-1.40 Prozent auf 18.33 EUR), K+S (-1.31 Prozent auf 12.83 EUR) und Aurubis (-1.26 Prozent auf 140.70 EUR).
Die teuersten MDAX-Unternehmen
Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’748’124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.417 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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