Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.02 Prozent leichter bei 25’828.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25’900.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’797.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26’095.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’685.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23’601.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.14 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1.16 Prozent auf 28.78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.76 Prozent auf 527.20 EUR), SAP SE (+ 0.76 Prozent auf 182.82 EUR), Vonovia SE (+ 0.69 Prozent auf 18.85 EUR) und BASF (+ 0.64 Prozent auf 53.72 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Daimler Truck (-1.55 Prozent auf 44.40 EUR), MTU Aero Engines (-0.96 Prozent auf 339.50 EUR), Scout24 (-0.85 Prozent auf 75.50 EUR), Airbus SE (-0.85 Prozent auf 195.26 EUR) und QIAGEN (-0.72 Prozent auf 37.88 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 612’918 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212.673 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.20 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch