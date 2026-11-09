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09.11.2026 09:28:16
Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus
Beim LUS-DAX lassen sich am Montag erneut Gewinne beobachten.
Um 09:26 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.86 Prozent auf 25’924.00 Punkte an.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25’934.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’717.00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’175.00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 26’364.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23’781.00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5.53 Prozent nach oben. Bei 26’690.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 2.62 Prozent auf 39.21 EUR), SAP SE (+ 1.78 Prozent auf 214.50 EUR), Scout24 (+ 1.12 Prozent auf 90.10 EUR), Infineon (+ 1.08 Prozent auf 46.25 EUR) und Airbus SE (+ 0.71 Prozent auf 197.76 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil HOCHTIEF (-5.03 Prozent auf 347.20 EUR), Rheinmetall (-2.33 Prozent auf 793.80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.04 Prozent auf 41.37 EUR), Hannover Rück (-1.57 Prozent auf 288.40 EUR) und adidas (-1.20 Prozent auf 172.45 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 429’624 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.935 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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