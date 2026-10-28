Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.12 Prozent leichter bei 25’572.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’618.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’489.00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’498.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’517.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’242.00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.10 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3.34 Prozent auf 132.88 EUR), Deutsche Bank (+ 3.24 Prozent auf 29.81 EUR), Infineon (+ 1.58 Prozent auf 53.42 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.45 Prozent auf 69.80 EUR) und BMW (+ 1.16 Prozent auf 57.38 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Symrise (-10.14 Prozent auf 89.90 EUR), Zalando (-2.67 Prozent auf 25.85 EUR), SAP SE (-1.67 Prozent auf 209.60 EUR), Bayer (-1.34 Prozent auf 45.53 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.05 Prozent auf 58.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2’754’159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 240.645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch