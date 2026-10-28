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28.10.2026 12:26:46
Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmittag.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.12 Prozent leichter bei 25’572.00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’618.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’489.00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’498.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’517.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’242.00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.10 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3.34 Prozent auf 132.88 EUR), Deutsche Bank (+ 3.24 Prozent auf 29.81 EUR), Infineon (+ 1.58 Prozent auf 53.42 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.45 Prozent auf 69.80 EUR) und BMW (+ 1.16 Prozent auf 57.38 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Symrise (-10.14 Prozent auf 89.90 EUR), Zalando (-2.67 Prozent auf 25.85 EUR), SAP SE (-1.67 Prozent auf 209.60 EUR), Bayer (-1.34 Prozent auf 45.53 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.05 Prozent auf 58.20 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2’754’159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 240.645 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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