Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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08.10.2026 15:58:16
Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer
Aktuell ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.68 Prozent leichter bei 24’945.00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’115.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’791.00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’868.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’968.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’635.00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1.54 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 1.16 Prozent auf 69.95 EUR), BASF (+ 1.11 Prozent auf 51.75 EUR), Hannover Rück (+ 0.76 Prozent auf 264.00 EUR), Rheinmetall (+ 0.72 Prozent auf 932.90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.62 Prozent auf 519.80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-3.84 Prozent auf 67.06 EUR), QIAGEN (-3.63 Prozent auf 39.32 EUR), Fresenius SE (-3.62 Prozent auf 41.72 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.67 Prozent auf 36.42 EUR) und Siemens (-2.42 Prozent auf 264.65 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 2’221’599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 217.682 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.27 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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