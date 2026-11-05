L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|LUS-DAX-Marktbericht
|
05.11.2026 09:28:21
Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus
Der LUS-DAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0.36 Prozent leichter bei 26’573.00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’454.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’641.00 Zählern.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’319.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’215.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 24’101.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.17 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’673.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3.65 Prozent auf 73.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.54 Prozent auf 43.83 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.53) Prozent auf 177.55 EUR), BMW (+ 2.95 Prozent auf 62.78 EUR) und Daimler Truck (+ 2.91 Prozent auf 42.09 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-16.34 Prozent auf 839.40 EUR), Commerzbank (-2.86 Prozent auf 38.71 EUR), Siemens Healthineers (-2.34 Prozent auf 43.80 EUR), Infineon (-1.91 Prozent auf 49.28 EUR) und Deutsche Telekom (-1.42 Prozent auf 26.38 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 882’521 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 233.307 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.85 erwartet. Mit 7.38 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Infineon am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’715.00
|-1.60%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Wall Street auf Erholungskurs -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.