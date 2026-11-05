Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0.36 Prozent leichter bei 26’573.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’454.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’641.00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’319.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’215.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 24’101.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.17 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’673.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3.65 Prozent auf 73.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.54 Prozent auf 43.83 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.53) Prozent auf 177.55 EUR), BMW (+ 2.95 Prozent auf 62.78 EUR) und Daimler Truck (+ 2.91 Prozent auf 42.09 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-16.34 Prozent auf 839.40 EUR), Commerzbank (-2.86 Prozent auf 38.71 EUR), Siemens Healthineers (-2.34 Prozent auf 43.80 EUR), Infineon (-1.91 Prozent auf 49.28 EUR) und Deutsche Telekom (-1.42 Prozent auf 26.38 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 882’521 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 233.307 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.85 erwartet. Mit 7.38 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch