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LUS-DAX-Marktbericht 25.08.2026 17:58:13

Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Siemens Energy
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Zum Handelsschluss legte der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.61 Prozent auf 26’278.00 Punkte zu.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 26’119.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’347.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’068.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’399.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24’279.00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6.97 Prozent. Bei 26’576.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 4.45 Prozent auf 80.90 EUR), Siemens Energy (+ 2.70 Prozent auf 152.76 EUR), Zalando (+ 2.14 Prozent auf 23.44 EUR), Siemens (+ 1.76 Prozent auf 285.55 EUR) und Bayer (+ 1.61 Prozent auf 49.26 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-1.71 Prozent auf 39.70 EUR), adidas (-1.71 Prozent auf 152.60 EUR), BASF (-1.43 Prozent auf 51.68 EUR), Beiersdorf (-1.21 Prozent auf 80.30 EUR) und Brenntag SE (-1.11 Prozent auf 60.74 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5’417’682 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 217.128 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.15 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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