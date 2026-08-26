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26.08.2026 12:26:15
Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt zu
Derzeit herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.
Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.12 Prozent auf 26’310.00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’327.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 26’194.00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25’068.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25’226.00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’216.00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.10 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’576.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 4.52 Prozent auf 34.70 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.98 Prozent auf 168.65 EUR), Commerzbank (+ 2.86 Prozent auf 40.95 EUR), QIAGEN (+ 2.27 Prozent auf 37.55 EUR) und EON SE (+ 1.62 Prozent auf 17.92 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-3.76 Prozent auf 178.48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.23 Prozent auf 72.40 EUR), Zalando (-0.98 Prozent auf 23.21 EUR), Scout24 (-0.68 Prozent auf 80.35 EUR) und Siemens Healthineers (-0.50 Prozent auf 39.50 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’671’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 216.066 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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