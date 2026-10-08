Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.84 Prozent tiefer bei 24’905.00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’115.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24’833.00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 25’868.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’968.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24’635.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1.38 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0.33 Prozent auf 27.08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.27 Prozent auf 518.00 EUR), BASF (+ 0.25 Prozent auf 51.31 EUR), Deutsche Börse (+ 0.24 Prozent auf 292.90 EUR) und Scout24 (+ 0.22 Prozent auf 69.30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-2.84 Prozent auf 59.22 EUR), HOCHTIEF (-2.45 Prozent auf 390.40 EUR), Siemens (-2.16 Prozent auf 265.35 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.92 Prozent auf 36.70 EUR) und QIAGEN (-1.91 Prozent auf 40.02 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 367’770 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217.682 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.27 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch