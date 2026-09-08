Handel in Frankfurt: DAX zum Start leichter

Um 09:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.19 Prozent leichter bei 25’957.34 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.169 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.420 Prozent tiefer bei 25’897.22 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’006.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’985.93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’888.52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der DAX-Kurs bei 26’319.45 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 24’616.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der DAX noch bei 23’807.13 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.78 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1.82 Prozent auf 1’039.40 EUR), Scout24 (+ 1.79 Prozent auf 76.75 EUR), Fresenius SE (+ 1.33 Prozent auf 43.87 EUR), Deutsche Börse (+ 1.11 Prozent auf 281.60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0.94 Prozent auf 354.90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2.55 Prozent auf 59.24 EUR), Continental (-2.10 Prozent auf 70.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.34 Prozent auf 47.46 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.11 Prozent auf 80.12 EUR) und adidas (-0.98 Prozent auf 146.15 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 275’177 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 214.312 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch