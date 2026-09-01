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DAX-Kursverlauf 01.09.2026 09:28:18

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus

DAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Deutsche Bank
31.66 CHF -3.02%
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Um 09:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0.40 Prozent auf 26’153.24 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.209 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.409 Prozent auf 26’150.75 Punkte an der Kurstafel, nach 26’258.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’119.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’155.57 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’629.24 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Wert von 25’003.04 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.09.2025, den Stand von 24’037.33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6.58 Prozent. Bei 26’618.74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 2.74 Prozent auf 57.83 EUR), RWE (+ 2.15 Prozent auf 59.90 EUR), Merck (+ 1.91 Prozent auf 141.65 EUR), Symrise (+ 1.54 Prozent auf 93.62 EUR) und BASF (+ 1.15 Prozent auf 53.59 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen SAP SE (-2.93 Prozent auf 185.30 EUR), Rheinmetall (-2.34 Prozent auf 1’084.80 EUR), MTU Aero Engines (-1.82 Prozent auf 345.70 EUR), Scout24 (-1.32 Prozent auf 78.75 EUR) und Siemens (-1.14 Prozent auf 282.35 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 391’569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 220.942 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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