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30.10.2026 17:58:11
Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende schwächer
Der DAX verlor am Abend an Wert.
Schlussendlich sank der DAX im XETRA-Handel um 0.85 Prozent auf 25’818.75 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.130 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.350 Prozent auf 25’948.61 Punkte an der Kurstafel, nach 26’039.68 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 26’026.20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’779.15 Punkten erreichte.
DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2.31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der DAX bei 25’199.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25’612.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der DAX mit 24’118.89 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5.21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 5.46 Prozent auf 50.58 EUR), Scout24 (+ 2.66 Prozent auf 85.00 EUR), Beiersdorf (+ 2.48 Prozent auf 82.80 EUR), Hannover Rück (+ 2.04 Prozent auf 290.00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.91 Prozent auf 567.00 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-6.87 Prozent auf 126.92 EUR), Infineon (-6.39 Prozent auf 50.56 EUR), Deutsche Bank (-3.45 Prozent auf 30.08 EUR), Siemens (-2.96 Prozent auf 265.65 EUR) und HOCHTIEF (-2.71 Prozent auf 373.80 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’258’068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 235.847 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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