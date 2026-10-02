Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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02.10.2026 17:58:12
Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels im Plus
Der DAX verbuchte zum Handelsende Zuwächse.
Letztendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 1.13 Prozent fester bei 25’222.06 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.092 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.224 Prozent fester bei 24’995.29 Punkten in den Handel, nach 24’939.35 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25’303.60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’970.91 Punkten lag.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0.872 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der DAX noch bei 25’839.33 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Wert von 25’580.88 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 24’422.56 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.78 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 8.78 Prozent auf 64.64 EUR), QIAGEN (+ 5.80 Prozent auf 40.41 EUR), HOCHTIEF (+ 2.83 Prozent auf 407.40 EUR), Siemens Energy (+ 2.03 Prozent auf 145.42 EUR) und Airbus SE (+ 1.97 Prozent auf 189.36 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Daimler Truck (-2.00 Prozent auf 40.68 EUR), SAP SE (-1.51 Prozent auf 183.92 EUR), Bayer (-1.01 Prozent auf 44.94 EUR), BMW (-0.91 Prozent auf 54.32 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.84 Prozent auf 39.73 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5’616’141 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214.289 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der DAX-Titel
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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