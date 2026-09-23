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23.09.2026 15:58:23
Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste
Der DAX zeigt sich am Mittwochnachmittag mit negativen Notierungen.
Um 15:40 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0.51 Prozent auf 25’447.66 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.126 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.568 Prozent auf 25’724.13 Punkte an der Kurstafel, nach 25’578.85 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’365.21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’729.05 Punkten.
DAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0.171 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der DAX bei 26’136.56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24’893.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23’611.33 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.70 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2.67 Prozent auf 187.18 EUR), Deutsche Börse (+ 1.39 Prozent auf 283.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.20 Prozent auf 507.80 EUR), Rheinmetall (+ 1.19 Prozent auf 1’003.20 EUR) und Hannover Rück (+ 1.03 Prozent auf 255.20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-3.56 Prozent auf 414.90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.82 Prozent auf 42.25 EUR), Scout24 (-2.74 Prozent auf 72.65 EUR), Deutsche Bank (-2.57 Prozent auf 31.80 EUR) und Infineon (-2.46 Prozent auf 58.65 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 4’305’829 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211.057 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7.32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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