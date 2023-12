Handel in Frankfurt: DAX mittags fester

Um 12:09 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0.28 Prozent auf 16’580.21 Punkte zu. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.659 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.197 Prozent auf 16’565.65 Punkte an der Kurstafel, nach 16’533.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 16’580.73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’536.12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1.16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.11.2023, lag der DAX bei 15’135.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.09.2023, wies der DAX 15’741.37 Punkte auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.12.2022, den Wert von 14’343.19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 17.85 Prozent aufwärts. Bei 16’580.73 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13’976.44 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2.97 Prozent auf 111.78 EUR), Bayer (+ 2.22 Prozent auf 32.41 EUR), Infineon (+ 2.20 Prozent auf 36.70 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1.94 Prozent auf 46.77 EUR) und Sartorius vz (+ 1.45 Prozent auf 286.90 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Merck (-12.04 Prozent auf 142.45 EUR), Zalando (-1.47 Prozent auf 22.15 EUR), Siemens Energy (-0.90 Prozent auf 11.53 EUR), Deutsche Bank (-0.76 Prozent auf 11.48 EUR) und RWE (-0.70 Prozent auf 39.88 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’354’564 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 171.150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch