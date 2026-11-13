Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag fester

Am Freitag steigt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.18 Prozent auf 26’819.19 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.205 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.280 Prozent auf 26’697.03 Punkte an der Kurstafel, nach 26’771.88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 26’832.82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’678.35 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3.89 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’259.90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26’299.74 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, betrug der DAX-Kurs 24’041.62 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.29 Prozent zu. Bei 27’001.67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 2.19 Prozent auf 58.70 EUR), EON SE (+ 1.46 Prozent auf 19.43 EUR), Hannover Rück (+ 1.28 Prozent auf 300.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.23 Prozent auf 593.00 EUR) und GEA (+ 1.21 Prozent auf 70.85 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1.76 Prozent auf 759.00 EUR), Vonovia SE (-1.06 Prozent auf 16.74 EUR), HOCHTIEF (-0.94 Prozent auf 379.00 EUR), Siemens (-0.92 Prozent auf 279.10 EUR) und MTU Aero Engines (-0.87 Prozent auf 354.30 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’433’395 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238.161 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5.93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.39 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch