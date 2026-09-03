Handel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.67 Prozent auf 4’039.67 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 562.270 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.026 Prozent höher bei 4’013.76 Punkten, nach 4’012.70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4’047.92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’013.76 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1.47 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der TecDAX auf 3’952.05 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Stand von 4’185.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’614.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.46 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 3.41 Prozent auf 6.98 EUR), United Internet (+ 2.28 Prozent auf 27.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.76 Prozent auf 28.95 EUR), SAP SE (+ 1.70 Prozent auf 184.52 EUR) und freenet (+ 1.48 Prozent auf 24.66 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen HENSOLDT (-1.55 Prozent auf 81.10 EUR), Elmos Semiconductor (-1.18 Prozent auf 134.00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.16 Prozent auf 32.50 EUR), QIAGEN (-0.71 Prozent auf 37.89 EUR) und Siltronic (-0.65 Prozent auf 76.95 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2’447’650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 212.673 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.76 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch