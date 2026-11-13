Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagnachmittag steigen

Am Freitag notiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.02 Prozent höher bei 26’777.81 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.205 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.280 Prozent tiefer bei 26’697.03 Punkten in den Handel, nach 26’771.88 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26’678.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’832.82 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 3.73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’259.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der DAX bei 26’299.74 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 24’041.62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.12 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 2.26 Prozent auf 58.74 EUR), EON SE (+ 1.88 Prozent auf 19.51 EUR), GEA (+ 1.29 Prozent auf 70.90 EUR), Hannover Rück (+ 1.28 Prozent auf 300.60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.26 Prozent auf 593.20 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-2.71 Prozent auf 50.70 EUR), Rheinmetall (-2.19 Prozent auf 755.70 EUR), MTU Aero Engines (-1.37 Prozent auf 352.50 EUR), Airbus SE (-1.25 Prozent auf 205.70 EUR) und HOCHTIEF (-1.10 Prozent auf 378.40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’569’394 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.161 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.39 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch