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16.10.2026 09:28:15
Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsstart steigen
Der SDAX bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.
Um 09:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.84 Prozent höher bei 18’104.68 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 91.083 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.568 Prozent auf 18’055.72 Punkte an der Kurstafel, nach 17’953.80 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’104.68 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’047.70 Zählern.
So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0.214 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’166.95 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Wert von 18’329.52 Punkten auf. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 17’017.88 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.32 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7.97 Prozent auf 27.64 EUR), OHB SE (+ 5.42 Prozent auf 178.80 EUR), Hypoport SE (+ 5.06 Prozent auf 76.85 EUR), SMA Solar (+ 3.25 Prozent auf 58.70 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 2.70 Prozent auf 53.20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Drägerwerk (-2.08 Prozent auf 94.30 EUR), HelloFresh (-1.22 Prozent auf 3.00 EUR), Vossloh (-1.22 Prozent auf 48.76 EUR), Adtran Networks SE (-0.93 Prozent auf 21.20 EUR) und STO SE (-0.90 Prozent auf 99.30 EUR).
SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 76’069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5.023 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
SDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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