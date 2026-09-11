Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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11.09.2026 09:28:15
Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels freundlich
Der STOXX 50 bleibt auch heute in der Gewinnzone.
Um 09:10 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.30 Prozent auf 5’316.18 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.217 Prozent auf 5’311.74 Punkte an der Kurstafel, nach 5’300.23 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’311.74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’318.09 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2.01 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’548.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der STOXX 50 bei 5’195.38 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Wert von 4’577.67 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.24 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 1.62 Prozent auf 199.04 EUR), Siemens Energy (+ 1.52 Prozent auf 142.96 EUR), Siemens (+ 1.18 Prozent auf 261.15 EUR), Rolls-Royce (+ 0.88 Prozent auf 14.43 GBP) und HSBC (+ 0.71 Prozent auf 15.40 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-1.84 Prozent auf 24.48 GBP), SAP SE (-1.63 Prozent auf 174.92 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1.41 Prozent auf 83.92 GBP), BP (-0.80 Prozent auf 5.61 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.52 Prozent auf 35.15 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 655’689 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 577.202 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7.12 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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