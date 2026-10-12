Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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12.10.2026 17:58:27
Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Aufwind
Der STOXX 50 gewann am Montag an Wert.
Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0.55 Prozent fester bei 5’334.13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.143 Prozent auf 5’312.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’305.21 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5’348.44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’312.79 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’332.59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der STOXX 50 5’374.81 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’701.04 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.46 Prozent auf 962.20 EUR), HSBC (+ 2.34 Prozent auf 14.28 GBP), Barclays (+ 1.85 Prozent auf 4.38 GBP), SAP SE (+ 1.57 Prozent auf 194.46 EUR) und National Grid (+ 1.53 Prozent auf 11.65 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil BAT (+ 0.00 Prozent auf 41.94 GBP), AstraZeneca (+ 0.23 Prozent auf 120.26 GBP), Airbus SE (+ 0.25 Prozent auf 188.16 EUR), UniCredit (+ 0.25 Prozent auf 76.57 EUR) und Rio Tinto (+ 0.25 Prozent auf 71.44 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 22’934’267 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 617.285 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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