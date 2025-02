Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Um 12:08 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.13 Prozent auf 4’719.05 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.080 Prozent auf 4’721.61 Punkte an der Kurstafel, nach 4’725.37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4’727.81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’711.82 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 1.50 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 14.01.2025, den Wert von 4’344.92 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 14.11.2024, bei 4’310.42 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 14.02.2024, bei 4’216.49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8.76 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4’727.81 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’291.01 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 2.85 Prozent auf 3.55 GBP), Rio Tinto (+ 2.12 Prozent auf 51.46 GBP), UniCredit (+ 1.72 Prozent auf 46.83 EUR), Richemont (+ 0.79 Prozent auf 185.30 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.48 Prozent auf 26.64 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen RELX (-2.03 Prozent auf 40.51 GBP), Allianz (-1.82 Prozent auf 324.30 EUR), Diageo (-1.62 Prozent auf 21.50 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.58 Prozent auf 522.40 EUR) und Siemens (-1.47 Prozent auf 224.10 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’753’255 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 353.015 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.53 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch