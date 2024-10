Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Start

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.36 Prozent tiefer bei 4’438.10 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.173 Prozent tiefer bei 4’446.44 Punkten, nach 4’454.15 Punkten am Vortag.

Bei 4’437.60 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4’446.44 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, notierte der STOXX 50 bei 4’512.46 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’508.77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3’852.23 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8.46 Prozent. Bei 4’584.77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4’010.21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 0.84 Prozent auf 6.82 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.83 Prozent auf 25.42 GBP), Novartis (+ 0.64 Prozent auf 97.85 CHF), Unilever (+ 0.60 Prozent auf 48.72 GBP) und AstraZeneca (+ 0.59 Prozent auf 120.16 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-1.42 Prozent auf 200.85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.34 Prozent auf 56.58 EUR), BAT (-1.11 Prozent auf 26.77 GBP), Richemont (-1.09 Prozent auf 132.05 CHF) und Enel (-1.04 Prozent auf 7.05 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’601’560 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 472.269 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.91 erwartet. Mit 9.12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch