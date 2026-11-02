Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 5’402.33 Punkten aus dem Handel. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.146 Prozent tiefer bei 5’384.29 Punkten, nach 5’392.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’408.37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’365.51 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 5’298.36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’454.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4’754.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.98 Prozent. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4’674.85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 2.97 Prozent auf 12.76 GBP), Siemens Energy (+ 2.43 Prozent auf 130.00 EUR), Barclays (+ 2.18 Prozent auf 4.24 GBP), UniCredit (+ 2.06 Prozent auf 74.24 EUR) und Airbus SE (+ 1.94 Prozent auf 196.18 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BP (-4.37 Prozent auf 6.00 GBP), Rheinmetall (-3.62 Prozent auf 1’000.00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.86 Prozent auf 39.21 GBP), Novartis (-1.69 Prozent auf 131.52 CHF) und GSK (-1.64 Prozent auf 18.25 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 29’216’300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 544.519 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch