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09.11.2026 09:28:16
Handel in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
Anleger in Europa schicken den STOXX 50 derzeit erneut ins Plus.
Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.21 Prozent fester bei 5’381.54 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.005 Prozent auf 5’370.72 Punkte an der Kurstafel, nach 5’370.47 Punkten am Vortag.
Bei 5’382.32 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’363.60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5’305.21 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 5’527.31 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’707.56 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.56 Prozent aufwärts. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 4.36 Prozent auf 80.36 EUR), SAP SE (+ 1.78 Prozent auf 214.50 EUR), Rio Tinto (+ 1.34 Prozent auf 63.65 GBP), Enel (+ 1.13 Prozent auf 9.71 EUR) und Roche (+ 0.79 Prozent auf 393.40 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2.33 Prozent auf 793.80 EUR), Richemont (-2.00 Prozent auf 166.25 CHF), Deutsche Telekom (-0.85 Prozent auf 25.69 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.61 Prozent auf 6.16 EUR) und National Grid (-0.56 Prozent auf 12.43 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 727’917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 494.723 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die BP-Aktie weist mit 5.34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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