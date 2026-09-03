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03.09.2026 12:26:20
Handel in Europa: STOXX 50 in Rot
Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 am vierten Tag der Woche.
Am Donnerstag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.12 Prozent tiefer bei 5’403.02 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.019 Prozent auf 5’408.29 Punkte an der Kurstafel, nach 5’409.30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5’417.88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’399.91 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1.22 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’467.90 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 5’152.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’548.44 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.99 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 2.59 Prozent auf 87.90 GBP), Deutsche Telekom (+ 1.76 Prozent auf 28.95 EUR), SAP SE (+ 1.70 Prozent auf 184.52 EUR), Roche (+ 1.40 Prozent auf 354.10 CHF) und AstraZeneca (+ 1.24 Prozent auf 121.24 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Richemont (-2.64 Prozent auf 184.55 CHF), Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’064.00 EUR), Airbus SE (-1.71 Prozent auf 193.58 EUR), Enel (-1.16 Prozent auf 8.93 EUR) und National Grid (-1.15 Prozent auf 11.34 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3’264’557 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 553.229 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6.68 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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