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23.10.2026 12:26:38
Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück
Der STOXX 50 zeigt sich am fünften Tag der Woche in Rot.
Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.77 Prozent tiefer bei 5’307.14 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0.123 Prozent fester bei 5’354.69 Punkten, nach 5’348.11 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5’354.69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’302.05 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1.57 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 5’352.67 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’377.33 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 4’786.47 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.06 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 2.16 Prozent auf 6.25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.80 Prozent auf 39.59 GBP), Rheinmetall (+ 1.08 Prozent auf 1’026.00 EUR), Siemens (+ 0.06 Prozent auf 255.85 EUR) und Unilever (-0.07 Prozent auf 49.72 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rolls-Royce (-5.81 Prozent auf 11.86 GBP), Richemont (-4.49 Prozent auf 164.70 CHF), Deutsche Telekom (-2.71 Prozent auf 25.47 EUR), AstraZeneca (-2.10 Prozent auf 127.08 GBP) und Intesa Sanpaolo (-1.81 Prozent auf 5.76 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Die Rolls-Royce-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8’129’611 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 575.737 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Die BP-Aktie präsentiert mit 6.29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.59 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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