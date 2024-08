Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1.58 Prozent tiefer bei 4’366.98 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.181 Prozent schwächer bei 4’429.11 Punkten in den Handel, nach 4’437.14 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’366.42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4’429.11 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 1.93 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wies der STOXX 50 4’490.74 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’370.70 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.08.2023, den Wert von 3’962.86 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6.72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’584.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’010.21 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 1.70 Prozent auf 15.52 GBP), National Grid (+ 1.58 Prozent auf 9.95 GBP), Unilever (+ 0.75 Prozent auf 48.18 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0.68 Prozent auf 41.26 GBP) und AstraZeneca (+ 0.67 Prozent auf 125.96 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-7.15 Prozent auf 45.29 CHF), UBS (-6.79 Prozent auf 24.85 CHF), UniCredit (-5.10 Prozent auf 34.86 EUR), Richemont (-3.43 Prozent auf 129.40 CHF) und Zurich Insurance (-3.17 Prozent auf 467.90 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 11’270’956 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 539.369 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch