Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.83 Prozent leichter bei 4’272.81 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.033 Prozent tiefer bei 4’306.94 Punkten, nach 4’308.37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4’262.37 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’306.94 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.601 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 08.07.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4’521.10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.05.2024, einen Stand von 4’478.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3’964.67 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 4.42 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’584.77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’010.21 Punkte.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2.13 Prozent auf 24.43 EUR), Allianz (+ 1.28 Prozent auf 252.40 EUR), GSK (+ 1.12 Prozent auf 15.52 GBP), Enel (+ 0.19 Prozent auf 6.41 EUR) und BAT (-0.12 Prozent auf 27.81 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-2.71 Prozent auf 452.50 CHF), Richemont (-2.39 Prozent auf 122.35 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2.13 Prozent auf 36.25 EUR), UBS (-1.90 Prozent auf 24.25 CHF) und Airbus SE (ex EADS) (-1.87 Prozent auf 133.40 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’803’895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 525.153 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch