Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Gewinnen

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0.23 Prozent fester bei 3’951.72 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.090 Prozent auf 3’946.16 Punkte an der Kurstafel, nach 3’942.62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Montag bei 3’946.16 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’959.59 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 4’021.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der STOXX 50 auf 3’963.46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.10.2022, lag der STOXX 50 bei 3’367.28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 7.22 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4’089.95 Punkte. Bei 3’658.90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 1.38 Prozent auf 51.43 GBP), Glencore (+ 1.24 Prozent auf 4.62 GBP), BASF (+ 0.92 Prozent auf 42.43 EUR), BP (+ 0.89 Prozent auf 5.53 GBP) und UBS (+ 0.86 Prozent auf 22.22 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen AstraZeneca (-0.56 Prozent auf 109.12 GBP), Deutsche Telekom (-0.42 Prozent auf 20.31 EUR), GSK (-0.41 Prozent auf 15.04 GBP), Nestlé (-0.23 Prozent auf 102.84 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.22 Prozent auf 38.85 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 990’072 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 429.626 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch