ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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07.09.2026 09:28:16
Handel in Europa: STOXX 50 beginnt die Montagssitzung mit Verlusten
So bewegt sich der STOXX 50 am Montag.
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.15 Prozent leichter bei 5’423.36 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.114 Prozent auf 5’425.39 Punkte an der Kurstafel, nach 5’431.56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’433.36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’422.30 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’527.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’189.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’546.65 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9.40 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2.12 Prozent auf 149.62 EUR), Rheinmetall (+ 1.82 Prozent auf 1’052.80 EUR), BP (+ 0.91 Prozent auf 5.45 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.69 Prozent auf 78.30 CHF) und AstraZeneca (+ 0.62 Prozent auf 120.80 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Novartis (-3.44 Prozent auf 125.12 CHF), SAP SE (-1.44 Prozent auf 183.00 EUR), Roche (-1.43 Prozent auf 351.90 CHF), Unilever (-1.33 Prozent auf 47.00 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.29 Prozent auf 520.80 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 472’485 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 565.562 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Die BP-Aktie weist mit 6.87 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.66 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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