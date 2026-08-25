Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

Schlussendlich tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.34 Prozent stärker bei 5’499.61 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.297 Prozent auf 5’497.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’480.89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’485.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’509.51 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’429.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’255.54 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 4’605.09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 10.94 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 3.02 Prozent auf 124.76 GBP), Novo Nordisk (+ 2.86 Prozent auf 307.80 DKK), Siemens Energy (+ 2.70) Prozent auf 152.76 EUR), Rolls-Royce (+ 1.99 Prozent auf 15.30 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.84 Prozent auf 79.62 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil BAT (-1.45 Prozent auf 41.33 GBP), RELX (-1.28 Prozent auf 26.18 GBP), BP (-0.96 Prozent auf 5.29 GBP), SAP SE (-0.93 Prozent auf 185.46 EUR) und Nestlé (-0.80 Prozent auf 79.82 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 19’537’222 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 580.439 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch