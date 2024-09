Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1.10 Prozent tiefer bei 4’462.63 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.534 Prozent auf 4’488.35 Punkte an der Kurstafel, nach 4’512.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’449.89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’488.35 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, einen Wert von 4’321.02 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 04.06.2024, einen Stand von 4’479.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 3’967.63 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9.06 Prozent aufwärts. Bei 4’584.77 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’010.21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1.08 Prozent auf 26.10 EUR), BAT (+ 1.01 Prozent auf 28.96 GBP), HSBC (+ 0.50 Prozent auf 6.62 GBP), BASF (+ 0.36 Prozent auf 44.65 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0.32 Prozent auf 44.57 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-5.95 Prozent auf 124.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.99 Prozent auf 47.33 CHF), SAP SE (-1.96 Prozent auf 194.32 EUR), Nestlé (-1.75 Prozent auf 89.88 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.72 Prozent auf 59.85 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 18’003’434 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 549.637 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5.24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.46 Prozent.

