EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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12.11.2026 12:26:36
Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag
Der Euro STOXX 50 performt aktuell positiv.
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.37 Prozent fester bei 6’417.27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.460 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.002 Prozent schwächer bei 6’393.27 Punkten, nach 6’393.39 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’393.27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 6’430.62 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 4.03 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’201.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’533.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’787.31 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.69 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 3.30 Prozent auf 286.15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.90 Prozent auf 580.20 EUR), adidas (+ 1.50 Prozent auf 179.75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.44 Prozent auf 60.78 EUR) und Allianz (+ 1.12 Prozent auf 468.80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-1.13 Prozent auf 51.53 EUR), Eni (-0.71 Prozent auf 25.02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.29 Prozent auf 6.29 EUR), BMW (-0.24 Prozent auf 57.84 EUR) und SAP SE (-0.24 Prozent auf 210.45 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1’780’299 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 524.554 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.88 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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