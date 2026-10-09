Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Freitag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.83 Prozent auf 6’177.37 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.304 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.043 Prozent höher bei 6’129.38 Punkten in den Handel, nach 6’126.73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’129.38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’204.47 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1.23 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’311.56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’284.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’625.56 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5.59 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3.70 Prozent auf 191.46 EUR), Siemens (+ 2.97 Prozent auf 272.10 EUR), Bayer (+ 2.77 Prozent auf 43.77 EUR), adidas (+ 2.29 Prozent auf 149.85 EUR) und BMW (+ 2.07 Prozent auf 53.26 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-7.94 Prozent auf 24.70 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.24 Prozent auf 6.13 EUR), BASF (-0.17 Prozent auf 51.68 EUR), Infineon (-0.07 Prozent auf 58.86 EUR) und Airbus SE (+ 0.20 Prozent auf 187.70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 16’804’778 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 620.600 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch