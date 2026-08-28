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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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Euro STOXX 50-Entwicklung 28.08.2026 17:58:11

Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Ahold Delhaize
28.67 CHF 0.33%
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Am Freitag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1.04 Prozent auf 6’491.50 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.516 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.369 Prozent höher bei 6’448.46 Punkten in den Handel, nach 6’424.73 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’448.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’498.45 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.582 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’289.51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’055.11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’396.73 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 4.50 Prozent auf 62.64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.23 Prozent auf 77.42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.96 Prozent auf 46.95 EUR), BASF (+ 1.96 Prozent auf 52.52 EUR) und Enel (+ 1.82 Prozent auf 9.52 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1.59 Prozent auf 1’154.60 EUR), Siemens Energy (-0.36 Prozent auf 149.70 EUR), Infineon (-0.16 Prozent auf 57.08 EUR), Airbus SE (-0.07 Prozent auf 203.15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.18 Prozent auf 56.52 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5’010’418 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 577.202 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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