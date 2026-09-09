Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter

Am Mittwoch steht der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.60 Prozent im Minus bei 6’374.57 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.454 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.283 Prozent tiefer bei 6’395.01 Punkten, nach 6’413.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6’395.01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’371.77 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.162 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 6’523.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’049.74 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Stand von 5’368.82 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.96 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1.98 Prozent auf 185.30 EUR), Enel (+ 0.59 Prozent auf 9.00 EUR), BASF (+ 0.43 Prozent auf 53.90 EUR), Eni (+ 0.32 Prozent auf 23.60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.07 Prozent auf 28.27 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-2.61 Prozent auf 1’024.40 EUR), Deutsche Börse (-1.82 Prozent auf 275.00 EUR), Deutsche Bank (-1.62 Prozent auf 35.17 EUR), Airbus SE (-1.44 Prozent auf 197.86 EUR) und Allianz (-1.39 Prozent auf 439.20 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 251’705 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 578.281 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.80 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch