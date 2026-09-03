Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’351 -0.1%  SPI 20’164 -0.1%  Dow 53’381 0.6%  DAX 25’943 0.4%  Euro 0.9397 -0.3%  EStoxx50 6’362 0.0%  Gold 4’471 1.9%  Bitcoin 64’469 2.7%  Dollar 0.8086 -0.6%  Öl 96.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Titel Caseys General Stores-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Caseys General Stores-Aktionäre freuen
dormakaba-Aktie in Grün: Geplantes Opting-out erhält grünes Licht
Holcim-Aktie im Plus: Erste Produktionslinie für kalzinierten Ton in Tschechien eröffnet
Sika-Aktie steigt: Übernahme von Akkim abgeschossen
Volvo stärkt Wasserstoff-Bündnis im Güterverkehr - Aktie gewinnt
Suche...
ETF Sparplan

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX-Handel im Blick 03.09.2026 09:28:18

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch aktuell aufwärts.

Siemens Energy
134.74 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.04 Prozent höher bei 6’364.89 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.427 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.016 Prozent stärker bei 6’363.16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’362.15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’362.68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’369.78 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.74 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6’426.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’053.57 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 5’325.01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.79 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.16 Prozent auf 28.78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.76 Prozent auf 527.20 EUR), SAP SE (+ 0.76 Prozent auf 182.82 EUR), BASF (+ 0.64 Prozent auf 53.72 EUR) und Siemens Energy (+ 0.55 Prozent auf 143.02 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Airbus SE (-0.85 Prozent auf 195.26 EUR), adidas (-0.70 Prozent auf 148.50 EUR), Rheinmetall (-0.59 Prozent auf 1’084.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.51 Prozent auf 54.60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.49 Prozent auf 73.34 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 612’918 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 553.229 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:48 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
09:30 Marktüberblick: Banken gesucht
08:49 SMI erneut leicht fester
02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’965.22 19.68 SD2BJU
Short 15’262.08 13.94 SXB6GU
Short 15’850.68 8.81 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’350.97 03.09.2026 16:22:36
Long 13’794.54 19.95 S1BOXU
Long 13’451.31 13.55 SHB7NU
Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.