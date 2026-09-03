Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX-Handel im Blick
|
03.09.2026 09:28:18
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch aktuell aufwärts.
Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.04 Prozent höher bei 6’364.89 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.427 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.016 Prozent stärker bei 6’363.16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’362.15 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’362.68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’369.78 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.74 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6’426.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’053.57 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 5’325.01 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.79 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.16 Prozent auf 28.78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.76 Prozent auf 527.20 EUR), SAP SE (+ 0.76 Prozent auf 182.82 EUR), BASF (+ 0.64 Prozent auf 53.72 EUR) und Siemens Energy (+ 0.55 Prozent auf 143.02 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Airbus SE (-0.85 Prozent auf 195.26 EUR), adidas (-0.70 Prozent auf 148.50 EUR), Rheinmetall (-0.59 Prozent auf 1’084.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.51 Prozent auf 54.60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.49 Prozent auf 73.34 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 612’918 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 553.229 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.31 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Euronext-Handel CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’361.70
|-0.01%
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.