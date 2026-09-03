Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.04 Prozent höher bei 6’364.89 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.427 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.016 Prozent stärker bei 6’363.16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’362.15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’362.68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’369.78 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1.74 Prozent. Vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6’426.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6’053.57 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 5’325.01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.79 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 1.16 Prozent auf 28.78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.76 Prozent auf 527.20 EUR), SAP SE (+ 0.76 Prozent auf 182.82 EUR), BASF (+ 0.64 Prozent auf 53.72 EUR) und Siemens Energy (+ 0.55 Prozent auf 143.02 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Airbus SE (-0.85 Prozent auf 195.26 EUR), adidas (-0.70 Prozent auf 148.50 EUR), Rheinmetall (-0.59 Prozent auf 1’084.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.51 Prozent auf 54.60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0.49 Prozent auf 73.34 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 612’918 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 553.229 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch