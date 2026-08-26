Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.15 Prozent fester bei 6’465.22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.506 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.107 Prozent fester bei 6’462.53 Punkten, nach 6’455.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’462.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’478.09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.175 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’280.94 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’064.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’383.68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.51 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Bank (+ 2.18 Prozent auf 33.93 EUR), Airbus SE (+ 0.86 Prozent auf 206.35 EUR), Bayer (+ 0.71) Prozent auf 49.61 EUR), UniCredit (+ 0.69 Prozent auf 84.50 EUR) und Allianz (+ 0.47 Prozent auf 452.10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-2.50 Prozent auf 180.82 EUR), Eni (-1.76 Prozent auf 22.90 EUR), Rheinmetall (-0.63 Prozent auf 1’111.20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.46 Prozent auf 72.96 EUR) und Siemens Energy (-0.46 Prozent auf 152.06 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’185’589 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 574.196 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch