Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.50 Prozent schwächer bei 6’114.04 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.343 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.388 Prozent tiefer bei 6’120.97 Punkten, nach 6’144.81 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’111.56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’121.99 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’236.20 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’227.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’680.93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.51 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1.61 Prozent auf 203.05 EUR), adidas (+ 0.85 Prozent auf 159.25 EUR), BMW (+ 0.77 Prozent auf 57.34 EUR), Deutsche Börse (+ 0.75 Prozent auf 310.00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.48 Prozent auf 40.94 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-3.17 Prozent auf 257.75 EUR), Infineon (-2.86 Prozent auf 51.02 EUR), Siemens Energy (-2.57 Prozent auf 129.72 EUR), Rheinmetall (-2.32 Prozent auf 1’035.20 EUR) und Airbus SE (-0.95 Prozent auf 192.42 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 267’081 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 569.339 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.28 zu Buche schlagen. Mit 7.58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch