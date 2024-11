Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter

Letztendlich fiel der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.43 Prozent auf 4’730.74 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4.048 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.197 Prozent höher bei 4’760.61 Punkten, nach 4’751.23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’786.28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’717.45 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 1.17 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, bei 4’986.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’857.58 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2023, den Wert von 4’342.41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4.83 Prozent nach oben. Bei 5’121.71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4’380.97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 2.43 Prozent auf 3.73 EUR), UniCredit (+ 1.95 Prozent auf 38.74 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0.47 Prozent auf 137.86 EUR), SAP SE (+ 0.32 Prozent auf 220.60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.28 Prozent auf 28.80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-3.03 Prozent auf 19.54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.85 Prozent auf 51.89 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.47 Prozent auf 81.76 EUR), Stellantis (-1.34 Prozent auf 12.21 EUR) und BASF (-1.03 Prozent auf 42.37 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4’708’826 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 294.032 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

