EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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17.11.2026 09:28:13
Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus
So bewegt sich der Euro STOXX 50 heute.
Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.79 Prozent leichter bei 6’298.29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.502 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.397 Prozent leichter bei 6’323.14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’348.35 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’323.14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’297.08 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’204.23 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6’530.45 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’640.94 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0.15 Prozent auf 27.04 EUR), Airbus SE (-0.12 Prozent auf 203.95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.27 Prozent auf 590.00 EUR), Deutsche Börse (-0.30 Prozent auf 328.50 EUR) und UniCredit (-0.32 Prozent auf 82.83 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Bank (-5.09 Prozent auf 31.24 EUR), Rheinmetall (-2.21 Prozent auf 752.70 EUR), SAP SE (-1.59 Prozent auf 210.00 EUR), Siemens Energy (-1.52 Prozent auf 127.02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.22 Prozent auf 39.93 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2’115’520 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 515.998 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel
Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 7.00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7.44 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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