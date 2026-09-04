Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.20 Prozent leichter bei 6’369.72 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.421 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.030 Prozent auf 6’380.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’382.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’380.70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’363.35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 1.66 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 6’486.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’103.33 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 04.09.2025, einen Stand von 5’346.71 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.88 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 5.63 Prozent auf 80.66 EUR), SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 187.24 EUR), Airbus SE (+ 0.70 Prozent auf 198.40 EUR), Infineon (+ 0.56 Prozent auf 55.84 EUR) und BMW (+ 0.55 Prozent auf 62.10 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-1.25 Prozent auf 52.84 EUR), Deutsche Telekom (-0.83 Prozent auf 28.51 EUR), Deutsche Bank (-0.76 Prozent auf 35.28 EUR), Rheinmetall (-0.62 Prozent auf 1’063.60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.54 Prozent auf 54.90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 563’784 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 557.237 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch