Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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20.08.2026 12:26:13
Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags
Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.
Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.22 Prozent schwächer bei 6’430.27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.509 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.045 Prozent auf 6’447.37 Punkte an der Kurstafel, nach 6’444.46 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’424.71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’451.51 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.80 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’227.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’976.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’472.32 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.91 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1.12 Prozent auf 24.31 EUR), UniCredit (+ 0.68 Prozent auf 82.97 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.56 Prozent auf 75.26 EUR), Infineon (+ 0.27 Prozent auf 55.13 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.25 Prozent auf 55.46 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-1.75 Prozent auf 48.15 EUR), adidas (-1.48 Prozent auf 153.60 EUR), BASF (-1.45 Prozent auf 51.04 EUR), Deutsche Telekom (-1.10 Prozent auf 28.86 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.89 Prozent auf 510.00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1’210’959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 594.237 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.19 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
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