Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.09 Prozent fester bei 4’986.75 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.264 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.071 Prozent fester bei 4’985.71 Punkten, nach 4’982.18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4’981.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4’988.18 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.04 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 4’921.22 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 4’877.77 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Wert von 4’218.04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10.50 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5’121.71 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’380.97 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1.20 Prozent auf 3.64 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.00 Prozent auf 22.23 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.68 Prozent auf 457.70 EUR), UniCredit (+ 0.67 Prozent auf 36.56 EUR) und Allianz (+ 0.45 Prozent auf 266.90 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1.33 Prozent auf 166.34 EUR), Infineon (-0.84 Prozent auf 36.78 EUR), adidas (-0.82 Prozent auf 229.60 EUR), Ferrari (-0.39 Prozent auf 375.85 EUR) und Stellantis (+ 0.00 Prozent auf 20.45 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 382’663 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 360.367 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.84 zu Buche schlagen. Mit 9.25 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

