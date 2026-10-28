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Marktbericht 28.10.2026 09:28:23

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmorgen.

Bayer
42.75 CHF 2.24%
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Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent leichter bei 6’162.04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5.280 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.205 Prozent stärker bei 6’177.33 Punkten, nach 6’164.69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’181.34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’161.39 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.66 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 6’301.28 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 6’289.51 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 5’704.35 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.33 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Bank (+ 3.39 Prozent auf 29.86 EUR), Eni (+ 1.21 Prozent auf 26.67 EUR), Siemens Energy (+ 1.17 Prozent auf 130.08 EUR), BASF (+ 0.59 Prozent auf 52.43 EUR) und BMW (+ 0.46 Prozent auf 56.98 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Bayer (-0.72 Prozent auf 45.82 EUR), Enel (-0.62 Prozent auf 9.25 EUR), Rheinmetall (-0.51 Prozent auf 1’020.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.51 Prozent auf 551.00 EUR) und SAP SE (-0.45 Prozent auf 212.20 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 717’008 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 566.564 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3913 19.03.2027 157052935
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Long 14.7827 4.17 161120114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7134 13.28 158150276
Short 8.4058 8.01 160632551
Short 20.4142 1.11 160632550
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Short 16’087.44 8.85 S0B82U
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Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
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Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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