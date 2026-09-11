Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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11.09.2026 09:28:15
Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu
Das macht das Börsenbarometer in Europa.
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0.47 Prozent höher bei 6’298.17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.367 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.360 Prozent auf 6’291.52 Punkte an der Kurstafel, nach 6’268.97 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’291.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6’301.11 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.36 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’551.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’056.96 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 5’386.77 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.65 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 1.62 Prozent auf 199.04 EUR), Siemens Energy (+ 1.52 Prozent auf 142.96 EUR), Siemens (+ 1.18 Prozent auf 261.15 EUR), Infineon (+ 1.00 Prozent auf 56.36 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.78 Prozent auf 47.22 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1.63 Prozent auf 174.92 EUR), BASF (-1.27 Prozent auf 52.66 EUR), Deutsche Börse (-0.39 Prozent auf 278.60 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.18 Prozent auf 6.67 EUR) und Rheinmetall (-0.14 Prozent auf 1’015.00 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 222’391 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577.202 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.73 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.71 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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