Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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03.09.2026 17:58:13
Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen
So bewegte sich der STOXX 50 schlussendlich.
Am Donnerstag stieg der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0.32 Prozent auf 5’426.86 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.019 Prozent auf 5’408.29 Punkte an der Kurstafel, nach 5’409.30 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’397.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5’433.03 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.785 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 5’467.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’152.04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’548.44 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.47 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 3.85 Prozent auf 88.98 GBP), RELX (+ 3.32 Prozent auf 26.75 GBP), SAP SE (+ 2.28) Prozent auf 185.58 EUR), Siemens Energy (+ 2.22 Prozent auf 145.40 EUR) und Roche (+ 2.09 Prozent auf 356.50 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Richemont (-3.11 Prozent auf 183.65 CHF), Rheinmetall (-1.85 Prozent auf 1’070.20 EUR), Siemens (-1.17 Prozent auf 270.60 EUR), Unilever (-1.04 Prozent auf 47.33 GBP) und Nestlé (-1.00 Prozent auf 77.84 CHF).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 18’468’430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 553.229 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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