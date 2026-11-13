Hancom Lifecare stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hancom Lifecare lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 64.00 KRW gegenüber 83.00 KRW im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hancom Lifecare im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30.92 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 23.57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch